Американські партнери задоволені високоточністю застосування HIMARS

Партнери із США задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети саме з метою ураження «болючих» місць російських військ. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу із Віце-прем’єр-міністром, Міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

На цьому, за словами Олексія Резнікова, було зазначено під час нещодавньої телефонної розмови із Міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

- Уражаємо склади боєприпасів і командні пункти. Це дійсно ефективна зброя, яка разом із артилерією 155-мм калібру, до якої в тому числі відносять сучасні польські САУ «Краб», наносять сьогодні ураження росії, і змінюють взагалі картинку бою. Я думаю, що так надалі і буде, - підкреслив Міністр оборони України.

Зокрема, Сили оборони України використовують сучасний підхід НАТОвських країн щодо нанесення точних ударів, тобто працюють «як скальпелем хірург».

З іншого боку, міністр зазначив, що високоточного озброєння, яке отримує Україна, не так вже й багато, адже надання допомоги нашим Силам оборони означає зменшення рівня обороноздатності країни, яка це робить.

- Це серйозний крок на те, щоб зміцнити обороноздатність України розуміючи, що трішки зменшиться обороноздатність дружньої країни. Приймаючи це рішення ми маємо розуміти, що немає магазину, немає супермаркету, де можна легко купити HIMARS, САУ «Краб» і САУ «Panzerhaubitze 2000». Тому це кожен раз прорахунки готовності забезпечити запасними частинами, навчити наших артилеристів користуватися системами, - уточнив Олексій Резніков.

Також, Міністр оборони України поінформував, що за звичайних умов підготовка артилеристів триває не менше трьох місяців, але наші військовослужбовці за сприяння польських та британських інструкторів опановують за 2 тижні.