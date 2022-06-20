Втрати окупантів: близько 33800 особового складу

Втрати окупантів: близько 33800 особового складу

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Джерело: Відомості

Втрати російських окупантів становлять 1477 танків, знищено 3588 бойових броньованих машин ворога – Генеральний штаб ЗС України

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,

артилерійських систем  – 749 (+4) од,

РСЗВ - 238 (+3) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилаті ракети - 130 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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