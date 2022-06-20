Втрати окупантів: близько 33800 особового складу
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Втрати російських окупантів становлять 1477 танків, знищено 3588 бойових броньованих машин ворога – Генеральний штаб ЗС України
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:
особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1477 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11) од,
артилерійських систем – 749 (+4) од,
РСЗВ - 238 (+3) од,
засоби ППО - 98 (+0) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
крилаті ракети - 130 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.