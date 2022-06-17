ДМС України закликає не користуватися послугами посередників під час оформлення біометричних документів

В умовах воєнного стану, введеного на території України у зв’язку з російською агресією, ситуація з оформленням біометричних документів громадянина України є доволі складною та динамічною. Однак територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, центри надання адміністративних послуг та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які знаходяться в безпечних районах, продовжують працювати та надавати адміністративні послуги.

На жаль, такою ситуацією не цураються скористатися різного штибу шахраї, які розміщують у мережі Інтернет оголошення про так зване «посередництво» – пропонують, як правило, «спрощену» процедуру подання документів, максимально швидке оформлення паспортів, обслуговування поза чергою тощо.

Шановні громадяни, звертаємо вашу увагу: оформити біометричні документи можна лише особисто та лише в:

- підрозділі ДМС України;

- центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Просимо вас за жодних обставин не користуватись послугами будь-яких посередників. Усі пропозиції від них щодо надання послуг з «прискорення» оформлення біометричних паспортів громадянина України є незаконними.

Також просимо враховувати те, що в умовах воєнного стану спостерігаються певні проблеми з дотриманням встановлених законодавством строків оформлення біометричних документів. Відтак, наразі не рекомендуємо оплачувати підвищену суму адміністративного збору за їх термінове оформлення.