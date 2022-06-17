Олексій Резніков: Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє

"Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Все буде згодом.

Також взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами. Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу: серед запрошених гостей - Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами «НАТО де-факто». Радий, що колеги підтвердили, що Україна - де-факто вже член цієї родини.

Всі міністри висловили підтримку Українському народу і Збройним Силам України. Я пишаюся нашою армією. Пишаюся тим, що всі колеги захоплюються нашими воїнами, їхньою звитягою. Вони розуміють, що ми боремося не тільки за Україну, а й за вільну Європу.

Хочу щиро подякувати великому другу України та моєму другу – міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ за лідерство, завдяки якому для підтримки України створено ефективний механізм, що розвивається та вже охоплює 50 країн.

Скористався нагодою висловити вдячність та обговорити практичні питання з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який зробив надзвичайно багато для того, щоб сили оборони України мали більше спроможностей для відсічі російській агресії.

Вважаю дуже своєчасною координацію зусиль між Україною, Великою Британією та Туреччиною в питаннях вирішення гуманітарних проблем, про що ми говорили з Беном Воллесом та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Також відбулися дуже плідні розмови з міністром оборони Канади Анітою Ананд, міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен та міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, міністром оборони Норвегії Бйорном Арілдом Грамом, міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні, міністром оборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Висловив подяку за усі форми підтримки, в першу чергу – поставки важкого озброєння. Наголосив, що час дуже важливий для України, адже йдеться про життя наших людей.

Окрема подяка нашому близькому другу, сусіду і великому партнеру - Польщі. Народу та особисто пану Маріушу Блащаку за існуючу підтримку, дружнє плече та за нові важливі рішення для України. Але про них трохи згодом.

Звернув увагу, що першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити. Для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо.

Завданням другого етапу є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося.

Наша глобальна мета - деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.

Використовувати зброю для нападу на росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Увесь світ підтримує нас в цьому. Неодноразово лідери країн наголошували на тому, що росія має покинути нашу територію, вивести свої війська. Що Україна повинна повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. російські війська мають полишити територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. В тому числі про це йдеться в численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Подальша реінтеграція - одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію по всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи «асвабадітєлєй» за російським кораблем зрозумілою терористам мовою.

Також мав дуже предметні і відверті розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави.

Ми зацікавлені наповнити цей рух практичним змістом і закріпити його у стратегічних документах міжнародного рівня, таких як Стратегічна концепція НАТО, що має бути затверджена наприкінці червня у Мадриді.

Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. Всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти.

Саме тому відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.

Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших - це помилка…

Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки".