Від початку повномасштабної війни росія втратила 33150 осіб
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Від початку повномасштабної війни проти України росія втратила уже 33150 осіб, знищено 215 літаків та 180 вертольотів ворога – Генеральний штаб ЗС України
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
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танків ‒ 1456 (+7) од,
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бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) од,
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артилерійських систем – 734 (+5) од,
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РСЗВ ‒ 233 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 97 (+0) од,
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літаків – 215 (+2) од,
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гелікоптерів – 180 (+1) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 593 (+2),
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крилаті ракети ‒ 129 (+0),
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кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2496 (+2) од,
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спеціальна техніка ‒ 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.