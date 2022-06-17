Від початку повномасштабної війни росія втратила 33150 осіб

Від початку повномасштабної війни проти України росія втратила уже 33150 осіб, знищено 215 літаків та 180 вертольотів ворога – Генеральний штаб ЗС України

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1456 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) од,

артилерійських систем – 734 (+5) од,

РСЗВ ‒ 233 (+0) од,

засоби ППО ‒ 97 (+0) од,

літаків – 215 (+2) од,

гелікоптерів – 180 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 593 (+2),

крилаті ракети ‒ 129 (+0),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2496 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.