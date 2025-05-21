Українські тенісистки виступлять на змаганнях на кортах Лондона
Організатори опублікували список учасниць цьогорічного турніру.
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева гарантували свій виступ в основній сітці Вімблдонського тенісного турніру.
Як повідомляє Великий теніс України, нинішнього року змагання на кортах Лондона відбудуться з 30 червня до 13 липня.
Завдяки «захищеному рейтингу» в основі змагань виступлять Сорана Кирстя (Румунія), Чжу Лінь (Китай), Анастасія Севастова (Латвія), Кеті Макнеллі (США) та Яніна Вікмаєр (Бельгія).