Домінік Гашек: МОК підіграє кремлівській пропаганді
Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет.
Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за допуск російських спортсменів до Олімпійських Ігор-2024. Дворазовий володар Кубку Стенлі, шестиразовий найкращий воротар НХЛ, олімпійський чемпіон вважає, що це рішення стало найгіршим з усіх можливих та є підіграванням кремлівській пропаганді.
Про це він розповів у інтерв'ю Суспільне Культура.
"Найгірше рішення, яке тільки могло бути. Це величезні зусилля російського уряду, Путіна та всіх інших, щоб повернути росіян. Ви не уявляєте, скільки це коштувало, якщо конвертувати в гроші. Десятки, а може, й сотні мільярдів доларів.
Це просто неймовірна підтримка їхньої пропаганди. Дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді – це все одно, якби ми їм надіслали тисячу літаків, танків чи навіть більше", – заявив Домінік Гашек.
Це вже другий візит до України 50-річного Гашека з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.