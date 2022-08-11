Експерти озвучили шанси "Динамо" у протистоянні з "Бенфікою"

Аналітики компанії "Мостбет Україна" швидко підрахували шанси київського "Динамо" успішно виступити у фінальній стадії кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Європейський футбол вийшов із відпустки, подарувавши вболівальникам матчі національних чемпіонатів та кваліфікаційні ігри міжнародних турнірів. Експерти букмекерської контори Мостбет Україна уважно стежать за успішними виступами київського "Динамо" у відбірному турнірі Ліги чемпіонів.

Колектив Мірчі Луческу на правах віце-чемпіона України вже подолав дві стадії відбіркового турніру. Після успішного протистояння з турецьким «Фенербахче», кияни виявилися сильнішими за австрійський «Штурм» за підсумками двох протистоянь.

Після мінімальної перемоги над суперником у Польщі, «біло-голуби» зазнали аналогічної поразки на полі суперника, але у додаткових таймах голи Віктора Циганкова та Костянтина Вівчаренка вивели «Динамо» у фінал кваліфікації.

Суперником української команди на вирішальній стадії стане португальська «Бенфіка», з якою команда Луческу зустрічалася на груповій стадії Ліги чемпіонів минулого скликання. Тоді команди розділили очки у Києві (0:0), а у Лісабоні португальська команда здобула велику перемогу (3:0).

У майбутньому протистоянні «Динамо» та «Бенфіки» експерти БК Мостбет Україна віддають перевагу супернику киян. Імовірність того, що до групової стадії Ліги чемпіонів проб'ється португальська команда, оцінюються в 76%, і лише 25% аналітики віддають успіху «Динамо».

При цьому у першому протистоянні, яке команди проведуть у Лодзі, шанси команд на перемогу відрізнятися не сильно: виграє «Динамо» коефіцієнт 3.50, нічия – 3.40, виграє «Бенфіка» – 2.00.

Зазначимо, що на попередній стадії кваліфікації Ліги чемпіонів «Бенфіка» легко зламала опір «Мідтьюланна», який представляє Данію. На домашній арені клуб з Лісабона переміг суперника з рахунком 4:1, а у грі у відповідь була зафіксована ще одна вікторія (3:1). Нападник збірної України Роман Яремчук, який виступає у складі португальського клубу, вийшов на заміну у другому таймі датського матчу, зумівши зробити гольову передачу.