Чемпіонат Європи з футболу 2024 без перешкод на великому екрані у Gorodok Gallery

21 червня і 26 червня Gorodok Gallery запрошує вболівальників подивитися на великому екрані вирішальні матчі української збірної на ЄВРО-2024.

Незабутні футбольні вечори для справжніх футбольних фанів на великому фудкорті Gorodok Gallery з безкоштовним входом*! Всім, хто любить футбол і не уявляє свого життя без підтримки нашої збірної можна прийти та насолодитись матчами збірної України та іншими матчами ЄВРО-2024 на великому екрані, навіть при вимкненнях світла. На вболівальників чекає неперевершена атмосфера справжньої підтримки і смачне пиво, що додає особливого настрою футбольним переглядам.

Зробимо разом кожен матч незабутнім, створюючи хвилю підтримки. Нехай кожен гол буде супроводжуватися вибухом емоцій та гучними оплесками!

Футбол - незалежно від обставин!

Навіть якщо не буде світла, це не завадить нашим глядачам дивитися матч. Команда Gorodok Gallery підготувала резервні джерела живлення, щоб жоден момент гри не був втрачений. Це надзвичайно важливі моменти для нашої збірної, тож приходьте і будьте частиною цієї неймовірної події!

Місце зустрічі – ТЦ GORODOK Gallery

Зустрічаймося на другому поверсі ТЦ GORODOK Gallery, де ми створимо справжнє футбольне свято. Тут ви знайдете комфортні умови для перегляду матчів, смачні закуски та напої, а головне – компанію справжніх вболівальників, з якими можна поділитися радістю та хвилюванням за нашу збірну.

Розклад матчів:

21 червня о 16:00 – поєдинок між збірними Словаччини та України

26 червня о 19:00 – матч між збірними України та Бельгії

Перегляд матчів – безкоштовний! Для того, щоб взяти участь у перегляді, необхідно лише зареєструватися заздалегідь. Заповніть просту форму за посиланням, щоб забронювати місце для себе та своїх друзів:

https://forms.gle/bQHyGSMFYZ9kM7EY8

Підтримаймо українську збірну разом!

Деталі на сайті gorodok.ua