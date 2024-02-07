Як працює Станос?

Стероїдний препарат Станос від Фармаком Лабс – це похідна дигідротестостерону. Порівнюючи з чоловічим статевим гормоном, станозолол має потужнішу анаболічну дію, але втричі слабший як андроген. Широко використовується в бодібілдингу та інших важких видах спорту, де необхідна велика м'язова маса, витривалість та працездатність.

Фармакологічні властивості та ефекти Станосу

Препарат випускається у таблетованій формі по 10 мг активної речовини – станозололу. Купити Станозолол в Києві можна в пакуванні на 100 пігулок.

Основне завдання засобу – розщеплення підшкірного жиру та надання рельєфної виразності м’язам. Крім цього, помітно підвищується працездатність та витривалість атлета.

Стероїд популярний не лише серед чоловічої статі. Жінки, які займаються силовими видами спорту, застосовують його, не зважаючи на ризик вірилізації.

Позитивними властивостями засобу виступають:

набір якісної м'язової маси;

не викликає гінекомастії;

не затримує рідину в організмі;

розщеплює жирові клітини;

не потребує інгібіторів ароматази;

швидке відновлення після фізичних навантажень.

Препарат зберігає активну дію в організмі протягом 8 годин. Якщо суворо дотримуватися дозування, можна уникнути тяжкого гепатотоксичного впливу.

Станозолол характеризується лікувальними якостями: призначається при травмах, у післяопераційному відновленні, інфекційних захворюваннях та дистрофії м'язів.

Дозування та курс приймання

Правильно підібране дозування гарантує максимальний ефект. Зробити це зможе досвідчений спеціаліст в індивідуальному порядку.

Станос Фармаком Лабс 10 мг приймають по 30 мг на добу. Для покращення витривалості до фізичних навантажень – 10/20 мг достатньо. Жінкам допускається приймати лише пігулки по 20 мг на добу не довше ніж 6 тижнів.

Повний курс триває 5–8 тижнів. Продовжувати цей термін не рекомендується через ризик небажаних реакцій.

Посилять результативність програми правильне харчування та регулярні тренування. Спортсмен має зауважити, що речовина стимулює апетит, тому необхідно розробити збалансовану дієту.

Посилити дію засобу та знизити ризик побічних симптомів дозволять комбіновані курси. Але у такому разі краще придбати розчин для ін'єкцій.

Найчастіше застосовують:

на сушіння – Тренболон ацетат, Прімоболан, Нандролон фенілпропіонат;

для набору м'язового обсягу – Тестостерон;

схуднення – Тренболон.

Через 3 дні після завершення приймання розпочинають після курсову терапію. Хоча деякі фахівці стверджують, що 5-тижневий курс не потребує ПКТ.

Запобіжні заходи та побічні реакції при самолікуванні

Хоча препарат характеризується високою якістю та відносною безпекою й при дотриманні рекомендацій проблем не виникає, категорично заборонено займатись самолікуванням. Це може викликати серйозні та незворотні проблеми зі здоров’ям.

Можливі побічні ефекти речовини:

пригнічення синтезу природного тестостерону;

негативний вплив на простату;

облисіння;

акне;

підвищення артеріального тиску;

вірилізація та проблеми з репродуктивною функцією у жінок.

Тільки лікар чи спортивний спеціаліст зможе вірно визначити потребу у Станосі та розрахувати курс. Самовільно збільшувати дозування чи тривалість приймання теж неприпустимо.

Варто відмовитися від приймання в ряді випадків, що є протипоказаннями, це:

вік до 18 років;

гострий хронічний простатит;

онкологія;

ниркова/печінкова недостатність;

ішемічна хвороба серця;

атеросклероз;

вагітність та лактація.

При наявності будь-якого з перерахованих факторів слід відкласти початок курсу до розв’язання проблеми. В деяких ситуаціях за краще взагалі відмовитися від станозололу.