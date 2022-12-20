МРТ головного мозга в диагностических центрах «СДС»

Магнитно-резонансная томография головного мозга – обследование головного мозга и его структур, отличающееся высокой информативностью. Процедура позволяет выявлять патологии и воспалительные процессы на ранних стадиях, чтобы начать своевременное лечение. МРТ головного мозга является ценным диагностическим инструментом в руках умелого специалиста.

В каком случае надо делать МРТ головного мозга?

Пациентам рекомендуют обратиться в диагностический центр для выполнения МРТ головного мозга при следующих симптомах:

возникновение острых или хронических головных болей;

появление шума в ушах;

головокружение, потеря сознания;

нарушение координации в пространстве;

прогрессирование проблем с памятью и концентрацией внимания.

Эти симптоматические проявления могут свидетельствовать о развитии серьезных патологий. В такой ситуации нельзя бездействовать. Чем раньше начать терапию, тем выше вероятность выздоровления.

Что показывает МРТ головного мозга

После выполнения МРТ специалист получает четкое трехмерное изображение структур головного мозга. На нем он может выявить следующие патологии:

черепно-мозговые травмы;

опухоли головного мозга, аневризмы;

воспалительные процессы, сосудистые аномалии;

нарушения мозгового кровообращения.

Магнитно-резонансная диагностика эффективна при выявлении инсульта, болезней Альцгеймера и Паркинсона, признаков деменции. Она позволяет обнаружить патологические изменения в любых участках головного мозга.

Где сделать МРТ головного мозга в Киеве и Украине

Вы можете недорого сделать МРТ головного мозга в Киеве в диагностических центрах СДС. Сеть заведений расположена в Киеве, Киевской и Львовской областях. Шесть центров оказывают услуги непосредственно в Киеве – располагаются возле станций метро Лукьяновская, Минская, Черниговская, Голосеевская, а также по улицам Соломенской и Рогозовской. Также провести квалифицированную диагностику можно в городах столичного региона – Ирпене, Буче, Броварах, Фастове, Березани и Дрогобыче Львовской области.