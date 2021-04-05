За останню добу на Волині померло шість осіб, хворих на коронавірус
На 5 квітня на Волині зареєстровано 241 випадок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Волині зареєстровано 241 випадок захворювання на COVID-19, з них у:
м. Луцьк – 78,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 8,
Ківерцівський район – 26,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 34,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 4,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 31,
Старовижівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 24,
Любешівський район – 7,
Маневицький район – 1.
Усього станом на 05 квітня в області зареєстровано 48 598 випадків.
Одужало – 41 376 осіб (за останню добу – 86).
Летальні випадки – 805 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 2, м. Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежено 192 225 осіб, за минулу добу обстежено - 332 особи.