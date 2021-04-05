За останню добу на Волині померло шість осіб, хворих на коронавірус

За минулу добу на Волині зареєстровано 241 випадок захворювання на COVID-19, з них у:

м. Луцьк – 78,

Луцький район – 16,

Горохівський район – 8,

Ківерцівський район – 26,

Рожищенський район – 3,

м. Нововолинськ – 34,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 4,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 31,

Старовижівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 24,

Любешівський район – 7,

Маневицький район – 1.

Усього станом на 05 квітня в області зареєстровано 48 598 випадків.

Одужало – 41 376 осіб (за останню добу – 86).

Летальні випадки – 805 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 2, м. Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 1, Рожищенський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежено 192 225 осіб, за минулу добу обстежено - 332 особи.