У шахті в Нововолинську обірвався ліфт, є постраждалі

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Друзі, маємо тривожні новини із шахти №9 "Нововолинська". На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл.

Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Є інформація, що 9 гірників доставлено в лікарню. Їх стан стабільний, загрози життю немає.

Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості.

Ситуація під контролем.

Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці".