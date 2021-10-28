На Волині троє громадян намагались перетнути кордон із підробленими свідоцтвами про вакцинацію

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

26 жовтня троє чоловіків із Житомирської області у пункті пропуску Ягодин, перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки.

Нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 гривень. Також чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.