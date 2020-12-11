Журналіст Галина Федоренко на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала свою точку зору на події в обласній раді.

"Дивлюсь на всю цю «суєту суєт» у Волинській обласній раді і в голову приходить одна єдина думка: «обмєльчалі» наші чиновники. Рівень поведінки, що в депутатів, що в представників виконавчої влади, базарний: «Ти дурень. А ти ще дурніший».

А в основі цього сир-бору лише одне – хто ближче підійде до державного корита та отримає можливість розпоряджатись місцевими ресурсами.

Скажіть, хтось не розумів, що політична сила «За майбутнє» при підтримці інших місцевих партій буде намагатись взяти під своє керівництво всю область і це не завершиться лише виборами у місцеві ради? Звісно, треба було очікувати, що першим кроком буде змістити з посади нинішнього голову облдержадміністрації. І справа навіть не в тому, що він не прозвітував за рік роботи. Потрібна своя людина. Настільки своя, щоб можна було повністю контролювати регіон і робити спільні справи. При чому, без жодного витоку інформації.

Чи потрібен був Волині Погуляйко? Думаю, ні. Але не тільки тому, що він зі східних областей, а тому, що «мєнт». Прогляньте історію призначень Зеленським голів держадміністрацій. Майже скрізь працівники правоохоронних органів. А авторитет у них самі розумієте який.

Як результат, Зеленський може дати добро на ставленика Палиці, а, може, й ні. Все залежить, як розгортатимуться події у парламенті.

Треба розуміти, що депутати «За майбутнє» не обмежаться Волинню. Не для того, вони вкладали величезні фінанси, щоб закріпитись лише в регіонах. Їм потрібно зайти в центральну владу. І не просто зайти. Думається, Палиця особисто намагатиметься заполучити крісло Прем'єра. В іншому випадку, ми станемо активними спостерігачами, можливо, уже на початку 2021 року, як депутати парламентської «Слуги народу» «переливатимуться» під крило політичної сили Ігора Палиці. Питання стоятиме руба: або влада, або позачергові парламентські вибори.