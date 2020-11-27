У лучанина виявили цілий арсенал зброї

У жителя Луцька під час обшуків правоохоронці виявили вогнепальну та холодну зброю, гранати, набої та інші предмети, які він незаконно зберігав у помешканні.

Учора, 26 листопада, оперативники Луцького прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції провели санкціоновані обшуки в помешканні жителя обласного центру. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Під час обшуку у квартирі 53-річного чоловіка було виявлено 2 гранати та запали до них, 2 пістолети іноземного та вітчизняного виробництва, 2 одиниці холодної зброї, 308 набоїв різного калібру, 2 пристрої для безшумної стрільби та комплектуючі до зброї.

Знайдені речові докази вилучено слідчими Національної поліції.

На даний час вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу.