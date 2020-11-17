У «Ягодині» у двох мікроавтобусах прикордонники виявили понад 10 тисяч пачок сигарет

Сьогодні опівночі в пункт пропуску «Ягодин» одночасно прибули два мікроавтобуси під керуванням жителів м. Ковель. Транспортні засоби прямували до Польщі без вантажу, тому, враховуючи аналіз ризиків, прикордонники вирішили ретельніше оглянути автівки, -інформує Держприкордонслужба.

В результаті спільного з представниками митниці огляду в подвійній стелі мікроавтобусів працівники пункту пропуску знайшли тютюнові вироби. В «Мерседесі» 28-річна водійка перевозила майже 5 тисяч пачок цигарок різних марок. Трохи більше помістилося і у «Фіат», за кермом якого їхав 20-річний українець.

Тютюнові вироби на загальну суму понад 330 тисяч гривень вилучили співробітники митниці. Крім того, позбулися волиняни і своїх автомобілів, у яких приховали контрабандні цигарки.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=O3lr7HApvp4&feature=youtu.be