На Волині прикордонники затримали два безпілотники, якими намагалися переправити сигарети через кордон (відео)

За інформацією здобутою оперативними співробітниками, приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літальний об’єкт, що переміщувався вздовж українсько-польського кордону.

Прикордонники одразу про даний факт повідомили підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також сповістили польських колег та організували пошукові заходи.

І вже незабаром, за допомогою тепловізійного приладу спостереження, вдалося виявити літальний апарат, який знижувався. В ході пошуку за кількасот метрів від державного кордону було виявлено гексокоптер та 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.

Проте, пошукові заходи на цьому не припинилися і вже з настанням світанку прикордонникам вдалося знайти ще один «сигаретний борт». Цього разу у лісовому масиві було виявлено квадрокоптер та 500 пачок сигарет.

«Безпілотники» та тютюнові вироби доставлено до підрозділу. Наразі встановлюється коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Відео .Коментує заступник начальника відділу прикордонної служби «Рівне» капітан Рудницький Максим.