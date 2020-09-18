Чесні вибори - це не про Україну

У нас давно ввійшло в систему приходити до влади відпрацьованими роками маніпулятивними технологіями.

Перші маніпуляції - білборди з яскравими лозунгами. Пишуть, що хочеш. Інколи читаєш, плакати хочеться, інколи, навпаки, послати куди подалі.

Люди, які не цікавляться кандидатами і політикою в цілому, не можуть відстежити правда чи брехня звучить із вуст персони на картинці. Тому купуються на слова. А потім п'ять років жалкують, що неправильно вдіяли.

Подарунки та обіцянки. Цьогоріч маніпулятори від влади (ті, хто боїться її втратити, бо гарантовано, якщо не оберуть, то вже ніколи не повернуться у чиновницькі крісла), зайшли надто далеко. Вони, як повзучі змії, намагаються фотокартинками заполонити Фейсбук, демонструючи свою значимість і роль. То вони поряд з дорожниками на місці ремонту траси, то вже відпрацьовують досвід перспективних, то присутні при відкритті соціальних закладів і т.д і т.п. Так ніби вони їх побудували. Насправді це лише картинка, бо всі роботи проводяться за державний кошт, а точніше за гроші платників податків. А ті лише примазуються.

Ще один вид маніпуляції - умовні рейтинги переможців. Мовляв, за дослідженням компанії Х дана партія має найбільшу підтримку населення. Ці рейтинги часто густо проплачені на замовлення партій. Кожна партія, як показує досвід десятиліть, послуговується вибраною нею компанією. Мета - "вбити" людям в голову інформацію про єдиного переможця. І коли приходить день голосування, виборці переконані, що від їхнього голосу нічого не залежить, тому автоматично віддають голос запрограмованому кандидату чи партії. І це величезна помилка.

Як то кажуть: все у наших головах. Тому порада - не ведіться на маніпуляторів. Приймайте рішення з холодною головою і власними переконаннями.

Галина ФЕДОРЕНКО

журналіст