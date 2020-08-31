У Луцьку нагородили найкращих людей Волині

28 серпня 2020 року вперше у форматі Світського прийому на терасі сучасного рекреаційного комплексу «Срібні Лелеки» відбулася церемонія нагородження Премією «Люди Року-2020. Волинь» у рамках програми «Люди XXI століття».

Це люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне, економічне життя нашого краю.

Церемонію нагородження прикрасили виступи таких артистів: кавер гурт «Jazz-Mix», гурт «YARA», співачка Уляна Степаненко. Ведучі вечора – режисер телеканалу «UA Волинь» Вікторія Поліщук та шоумен Сергій Скулинець, який презентував цьогоріч на Премії «Люди року» пісню «Я люблю свою країну!» та «Лікарям».

На Церемонії «Червона доріжка» гості мали можливість не лише зробити фото на пам’ять, а й пригоститися келихом ігристого та смаколиками від партнерів події. Музичну атмосферу створював джазмен Віталій Гусенцев, а дарували святковий настрій презентації партнерів Премії, розташовані простонеба поряд тераси. Традиційно на Червоній доріжці відбулася благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток медицини. Учасники благодійної акції виграли цінні подарунки від партнерів Премії: ресторану «Cafe de vino», ТМ «Авангард Professional», ТМ «CHOCOBOOM», ТМ «Добра Хлібина», магазину квітів «Арт Букет», фотографа Аліни Мендак.

Серед нагороджених:

Герой XXI століття – Генерал Збройних сил України, Герой України. Начальник штабу – перший заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України Андрій Ковальчук.

Волонтер року – засновник Волинського волонтерського центру «Серце патріота», співзасновник благодійного фонду «Серце для України», директор ТзОВ «Вишків Брук» Сергій Балицький.

Лікар року – кандидат медичних наук, експерт з пульмонології Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, голова товариства лікарів-пульмонологів та фтизіатрів Волинської області імені Михайла Марунчака, член європейського респіраторного товариства, завідуючий відділенням пульмонології та тимчасово інфекційним відділенням № 2 Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

Професіонал року – старша медична сестра вищої кваліфікаційної категорії відділення інтенсивної терапії комунального підприємства Волинської обласної інфекційної лікарні Алла Бондаренко.

Будівельник року – засновник групи компаній «Сімейна Фортеця» Олександр Князєв.

Правоохоронець року – начальник управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, підполковник поліції Володимир Костанюк.

Юна гордість – призерка всеукраїнських та міжнародних конкурсів Юліана Монатік.

Патріот рідного краю – Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Цьось.

Виправдана надія – перший заступник міського голови Ківерцівської ОТГ Ігор Мисковець.

Лідер ІТ – Засновник компанії «InternetDevels», співзасновник Луцького IT кластеру, секретар Наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки, громадський діяч Віктор Левандовський.

Інновація року – Біогазова установка «Деметра біоенергія», комерційний директор ПП «Деметра» Ігор Стельмащук.

Агродилер року – Аграрна компанія «Агросем», директор ТОВ «Агросем» Олексій Кулик. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримав керівник Волинського регіонального структурного підрозділу «Техніка» компанії «Агросем» Тарас Білик.

Вибір споживача – Натуральні солодощі ТМ «CHOCOBOOM», директор «Торгово-виробничої компанії «ВОЛДІ» Ірина Петелицька.

Торгова марка року – Бренд «М'ясний дар», співзасновник бренду – Владислав Свірень.

Ресторатор року – Директор Народного клубу «Майдан» Ігор Хелемендик. Нагороду замість нього на церемонії вручення отримав директор підприємства – Світлана Клюц.

Відкриття року – Інклюзивна кав'ярня «Старе місто», офіціанти Андрій Мельник та Валентин Новосад. Співласниці інклюзивної кав'ярні Олена Мельник та Лариса Новосад.

Керівник року – Керівник та головний тренер спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць» Роман Ковальчук.

Спортсменка року – легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу Ірина Климець.

Композитор року – Шоумен, композитор, виконавець, ведучий, продюсер, Заслужений Артист Естрадного Мистецтва України Сергій Скулинець.

Фотографи: Аліна Мендак, Сергій Свередюк, Павло Луцака

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести.

Головні партнери: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», ТОВ «Йоданка Павлівська». Автомобільний Партнер – Audi Центр Львів на Липинського. Beauty партнер – професійні засоби по догляду за волоссям та тілом ТМ «Авангард Professional». Офіційні партнери: ПП «Деметра», народний клуб «Майдан», ЖК «Сімейна фортеця». IT-партнер – «Інтернетдевелс». Юридичний партнер – адвокат Віталій Жуковський. Модний партнер – Danyliuk Store. Агропартнер – аграрна компанія «Агросем». Солодкий партнер – ТМ «CHOCOBOOM». Смачні партнери: ТМ «М'ясний Дар», ТМ «Добра Хлібина», ТМ «З макітри». Подарунковий партнер – ресторан «Cafe de vino». Алкогольний партнер – ТМ «SHEREULI». Спортивний партнер – спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць». Флористичний партнер – магазин квітів «Арт Букет». Поліграфічний партнер – «Промомайстер». Графічний партнер – ілюстратор Наталка Слюсаревська. Фотопартнери: Сергій Свередюк, Аліна Мендак. Fashion партнер – «Grace Model House», організатор «Lutsk Fashion Weekend». Святковий партнер – івент-агенція Тетяни Скулинець. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: інформаційне агентство «Волинські Новини». Телевізійний партнер – «12 канал». Журнал «People UA», газета «Слава праці плюс», інтернет-видання «Волинь Online», інформаційний портал «Волинь infa», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інтернет-видання «Район in.ua», інтернет-видання «Відомості», незалежне електронне інтернет-видання «Під прицілом», інформаційний сайт Західної Волині «Буг», Волинське незалежне інтернет-видання «Волинь. Правда», перше Волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», сайт про зіркове життя «Starlife». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FM Галичина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1».