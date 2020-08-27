28 серпня 2020 року відбудеться церемонія нагородження Премією «Люди Року-2020. Волинь» у рамках програми «Люди XXI століття». Цьогоріч у Луцьку головна патріотична подія року вперше відбудеться у форматі Світського прийому на терасі сучасного рекреаційного комплексу «Срібні Лелеки». Очікувана кількість учасників церемонії вручення кришталевих нагород – 100 персон.

На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний вклад у розбудову нашої неньки України. Переможці Премії «Люди року-2020. Волинь» – люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України в цілому.

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Як писав український письменник В. Сосюра: «Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди…». Давайте дослухаємося до цих слів та будемо любити нашу державу такою, якою вона є, бо саме такою зробили її ми – прості люди – українці. Нам є за що любити нашу державу. За її славетну історію, співучу мову, родючу землю, давні традиції, гарну природу, за щиру душу українців. Україна працьовита та славиться умільцями й майстрами своєї справи. Хлібороби, ковалі, пасічники, шахтарі, інженери, музиканти, вчителі, вчені, лікарі, будівельники, аграрії, спортсмени, військові – це наша Україна, яку ми любимо, якою пишаємося. Ми – частка великого українського народу, працьовитого, миролюбного, талановитого. Попри все продовжуємо творити, бо не можемо по-іншому. Своєю працею плекаємо любов до України у всьому світі. Потрібно любити рідну Батьківщину. Безумовно. Щиро. Безмежно. І наша любов зможе творити дива!

В цьому році будуть нагороджені люди в таких номінаціях: «Герой XXI року», «Волонтер року», «Патріот рідного краю», «Лікар року», «Професіонал року», «Будівельник року», «Керівник року», «Юна гордість року», «Правоохоронець року», «Ресторатор року», «Вибір споживача», «Торгова марка року», «Агродилер року», «Інновація року», «Лідер IT», «Композитор року», «Виправдана надія» та інші персони достойні звання Людина року.

Піднесену атмосферу створюватимуть кавер гурт «Jazz-Mix», гурт «YARA», співачка Уляна Степаненко. Ведучі вечора – Сергій Скулинець та Вікторія Поліщук.

Традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях», до якої зможе долучитися кожен відвідувач урочистого дійства. Серед учасників акції буде розіграно цінні подарунки від партнерів Премії: ресторану «Café de vino», ТМ «Авангард Professional», ТМ «CHOCOBOOM», ТМ «Добра Хлібина», магазину квітів «Арт Букет», фотографа Аліни Мендак. Вам лише потрібно зробити пожертву в благодійну скриньку на Червоній доріжці (17.00-18.30 год.) та зберігати номерок протягом проведення Церемонії нагородження «Люди року-2020.Волинь». До слова, на Церемонії «Червона Доріжка» Ви зможете не лише зробити фото на пам’ять, а й пригоститися келихом ігристого та смаколиками від партнерів події. Музичну атмосферу створюватиме джазмен Геннадій Гусенцев, а цікаво провести час дозволять презентації провідних підприємств Волині.

Почесними гостями на заході будуть представники державно-політичної, фінансово-економічної та дипломатичної сфери, громадського та військового корпусу, зірки української естради, представники мас-медіа, високопоставлені добродії. Урочиста церемонія дає можливість краянам приєднатися до яскравої події, яка збирає найповажніших людей області.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести.

Головні партнери: ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», ТОВ «Йоданка Павлівська». Автомобільний Партнер –Audi Центр Львів на Липинського. Beauty партнер – професійні засоби по догляду за волоссям та тілом ТМ «Авангард Professional». Офіційні партнери: ПП «Деметра», народний клуб «Майдан», ЖК «Сімейна фортеця». IT-партнер – «Інтернетдевелс». Юридичний партнер – адвокат Віталій Жуковський. Модний партнер – Danyliuk Store. Агропартнер – аграрна компанія «Агросем». Солодкий партнер - ТМ «CHOCOBOOM». Смачні партнери: ТМ «М'ясний Дар», ТМ «Добра Хлібина», ТМ «З макітри». Подарунковий партнер – ресторан «Cafe de vino». Алкогольний партнер – ТМ «SHEREULI». Спортивний партнер – спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць». Флористичний партнер – магазин квітів «Арт Букет». Поліграфічний партнер – «Промомайстер». Графічний партнер – ілюстратор Наталка Слюсаревська. Фотопартнери: Сергій Свередюк, Аліна Мендак. Fashion партнер – «Grace Model House», організатор «Lutsk Fashion Weekend». Святковий партнер – івент-агенція Тетяни Скулинець. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: інформаційне агентство «Волинські Новини». Телевізійний партнер – «12 канал». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FM Галичина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1». Журнал «People UA», газета «Слава праці плюс», інтернет-видання «Волинь Online», інформаційний портал «Волинь infa», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інтернет-видання «Район in.ua», інтернет-видання «Відомості», незалежне електронне інтернет-видання «Під прицілом», інформаційний сайт Західної Волині «Буг», Волинське незалежне інтернет-видання «Волинь. Правда», перше Волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», сайт про зіркове життя «Starlife».