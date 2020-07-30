Премія «Люди Року-2020. Волинь» відбудеться у новому форматі

Цьогоріч подія відбудеться у форматі Світського прийому на терасі рекреаційного

комплексу «Срібні Лелеки» (м. Луцька). Очікувана кількість гостей – 100

персон. Учасниками церемонії вручення кришталевих нагород будуть

переможці, головні партнери події, почесні гості.

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Як писав

український письменник В. Сосюра: «Любіть Україну, як сонце, любіть, як

вітер, і трави, і води… В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину

негоди…»

Давайте дослухаємося до цих слів та будемо любити нашу державу такою,

якою вона є, бо саме такою зробили її ми – прості люди – українці. Нам є за

що любити нашу державу. За її славетну історію, співучу мову, родючу

землю, давні традиції, гарну природу, за щиру душу українців. Україна

працьовита та славиться умільцями й майстрами своєї справи. Хлібороби,

ковалі, пасічники, шахтарі, інженери, музиканти, вчителі, вчені, лікарі,

будівельники, аграрії, спортсмени, військові – це наша Україна, яку ми

любимо, якою пишаємося. Ми – частка великого українського народу,

працьовитого, миролюбного, талановитого. Попри все продовжуємо творити,

бо не можемо по-іншому. Своєю працею плекаємо любов до України у

всьому світі. Потрібно любити рідну Батьківщину. Безумовно. Щиро.

Безмежно. І наша любов зможе творити дива!

Премія «Люди року» – це головна подія року, до якої прикута увага

суспільства. Мета події – відзначити людей, які своєю повсякденною працею

допомагають нашій країні повернути економічну стабільність та мир, які

особливо сьогодні бережуть здоров’я нації. Лауреати Премії – це люди, які

пишуть новітню історію Волині, працюють на її позитивний імідж та

авторитет. Люди творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб

їхні досягнення були зразком для інших, а особливо для молодого

підростаючого покоління. Україна повинна знати своїх героїв, відтак

відбудеться почесне нагородження лікаря, волонтера, героя АТО/ОСС, які

сьогодні стоять на передовій захисту здоров’я та миру краян. В цілому під

час дійства буде нагороджено 20 переможців номінацій, які зробили вагомий

внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України.

У рамках заходу традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях».

Зібрані кошти будуть спрямовані на медицину. Варто відзначити, що на

головній події року учасники благодійної акції отримають цінні подарунки.

До слова, організатори запрошують охочих виступити партнерами Премії

«Люди року».

Вибір претендентів на перемогу в обласній Премії «Люди року. Волинь»

формується двома шляхами: згідно опитувань незалежних експертів та

поданих заявок.

Протягом 2020 року оргкомітет Премії проводить соцопитування серед

представників експертної галузевої комісії, у складі якої – керівники

департаментів різних професійних сфер, науковці, громадські діячі,

журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на Волині, а й в Україні.

Кожен експерт дає відповіді на відкриті питання за професійними

напрямками/номінаціями.

Оргкомітет наголошує, що надати інформацію про себе чи людей, достойних

звання «Людини року-2020», може кожен. Для цього потрібно до 20.08.2020

р. заповнити заявку та надіслати її дирекції Премії «Люди року».

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ПРЕМІЇ «ЛЮДИ РОКУ-2020. Волинь»

(Заповніть поля)

https://docs.google.com/forms/d/1qVaeP5QYZvjv1eoWObtKXe--oM2ufietM31-RESt-CI/edit

Довідки за тел.: Луцьк (0332) 29-75-29, Київ (044) 360-40-25 е-mail:

people21century@gmail.com , м. Луцьк, вул. Лесі Українки 26/1

СТАНЬ ПРЕТЕНДЕНТОМ ПРЕМІЇ!

НАГОРОДЖУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ!

ЛЮДИ РОКУ ВОЛИНІ 2020

28.08.2020 – головна патріотична подія року