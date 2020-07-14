На Волині закрито канал незаконного переправлення людей через кордон у Білорусь

Спільною групою у складі оперативників Луцького прикордонного загону у тісній взаємодії зі співробітниками ВБЗПТЛ ГУ НП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури, виявлено та припинено діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, протягом 2020 року задокументовано злочинну діяльність громадян України, а саме двох мешканців Ратнівського району. Чоловіки налагодили канал по незаконному переправленню з території України до Республіки Білорусь громадян Російської Федерації та Білорусі, які мали проблеми з законодавством, або яким з тих чи інших причин заборонено перетинання кордону.

В ході досудового розслідування, 14 липня цього року поблизу державного кордону на ділянці одного з прикордонних підрозділів що дислокується в межах Ратнівського району за участі міжвідомчої групи у складі оперативників Держприкордонслужби та співробітників ГУ Нацполіції Волинській області, із залученням військовослужбовців мобільної застави типу «С» Луцького прикордонного загону, було затримано одного з фігурантів кримінального провадження при спробі здійснити незаконне переправлення через державний кордон громадянина Білорусі. В подальшому проведено санкціонований обшук за місцем проживання іншого фігуранта кримінального провадження – організатора протиправної діяльності. Під час слідчих дій було виявлено речові докази, що вказують на причетність до вчинення даного злочину.

На даний час фігуранти провадження затримані, вирішується питання про повідомлення їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон за ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває.