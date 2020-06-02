Викрито чиновника, який на замовлення клієнтів здійснював махінації з землею

Служба безпеки України викрила факт втручання в електронну систему Державного земельного кадастру, який здійснив посадовець Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру.

За версією слідства чиновник на замовлення «клієнтів» безпідставно видалив відомості щодо прав власності на земельну ділянку загальною площею 5 гектарів на території Ірпінської міської ради.

У межах кримінального провадження, на підставі ухвали Печерського районного суду у м. Києві, накладено арешт на землю орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень. Оперативне втручання СБУ не дало зловмисникам можливість здійснити її перепродаж та перереєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наразі вживаються заходи з повернення незаконно відчужених земельної ділянки та встановлення всіх обставин втручання в електронну систему Державного земельного кадастру.

Операція проводилась спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Триває досудове слідство за ст.ст. 361, 364 та 366 Кримінального кодексу України.