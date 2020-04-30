У Луцьку за добу чотири нових випадки захворювання на коронавірус

На Волині станом на 10.00 год. 30 квітня зареєстровано 280 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 60 осіб. Шість випадків хвороби завершилось летально.

За останню добу в області зареєстровано 9 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (4), Луцький район (2), Ківерцівський район (1), Ковельський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 5 осіб.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;

м. Нововолинськ – 44 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;

Ківерцівський район – 24 випадки;

Ковельський район – 24 випадки;

Горохівський район – 18 випадків;

Луцький район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Володимир-Волинський район – 11 випадків;

Іваничівський район – 5 випадків;

Рожищенський район – 4 випадки;

Камінь-Каширський район – 3 випадки;

Маневицький район – 2 випадки;

Шацький район – 2 випадки;

Ратнівський район – 1 випадок;

Локачинський район – 1 випадок;

Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1981 особу, в тому числі за останню добу – 94 особи.