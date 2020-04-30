У Луцьку за добу чотири нових випадки захворювання на коронавірус
За останню добу в області зареєстровано 9 нових випадків COVID-19.
На Волині станом на 10.00 год. 30 квітня зареєстровано 280 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 60 осіб. Шість випадків хвороби завершилось летально.
За останню добу в області зареєстровано 9 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (4), Луцький район (2), Ківерцівський район (1), Ковельський район (1), Старовижівський район (1). Одужало 5 осіб.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;
м. Нововолинськ – 44 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 42 випадки, в т.ч. 1 летальний;
Ківерцівський район – 24 випадки;
Ковельський район – 24 випадки;
Горохівський район – 18 випадків;
Луцький район – 15 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 11 випадків;
Іваничівський район – 5 випадків;
Рожищенський район – 4 випадки;
Камінь-Каширський район – 3 випадки;
Маневицький район – 2 випадки;
Шацький район – 2 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Локачинський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 39 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1981 особу, в тому числі за останню добу – 94 особи.