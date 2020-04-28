СБУ викрила на хабарах одного з керівників відділу ГУ Нацполіції у Волинській області

Служба безпеки України викрила на хабарах заступницю начальника відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, поліціянтка налагодила неправомірний механізм вимагання та отримання коштів від учасників кримінальних проваджень. За версією досудового розслідування, керівниця за грошову винагороду обіцяла зацікавленим особам вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, його перекваліфікації, повернення вилученого або арештованого майна.

Правоохоронці затримали заступницю начальника відділу в приміщенні ГУ НП у Волинській області після одержання нею чергової частини хабара у розмірі 700 доларів США. Раніше оперативники задокументували отримання зловмисницею першої частини хабара у розмірі 500 доларів США. Загалом вона вимагала 1500 доларів за повернення вилученого у ході кримінального провадження автомобіля.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу, інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.

Операція із викриття незаконних дій проводилась спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львів, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ та прокуратурою Волинської області.