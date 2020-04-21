За останню добу на Волині виявлено 16 нових випадків COVID-19: м. Луцьк (5), Ратнівський район (1), Старовижівський район (8), Маневицький район (1), Ківерцівський район (1).

Так, станом на 10.00 год. 21 квітня 2020-го року в області зареєстровано 174 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Одужало 13 осіб.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

• м. Луцьк – 45 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 13 випадків;

• Старовижівський район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;

• Володимир-Волинський район – 9 випадків;

• Ковельський район – 9 випадків;

• Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Камінь-Каширський – 3 випадки;

• Рожищенський район – 3 випадки;

• Ківерцівський район – 5 випадки;

• Шацький район – 1 випадок;

• Іваничівський район – 5 випадків;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Маневицький район – 1 випадок.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1163 особи, в тому числі за останню добу – 112 осіб.

За попередню добу надійшло 14 повідомлень про підозру на COVID-19.