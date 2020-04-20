За останню добу на Волині зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус

За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на 10.00 год. 20 квітня в області зареєстровано 158 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

За останню добу на Волині зафіксовано 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).

Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 13 випадків;

• Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;

• Володимир-Волинський район – 9 випадків;

• Ковельський район – 9 випадків;

• Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Камінь-Каширський – 3 випадки;

• Рожищенський район – 3 випадки;

• Ківерцівський район – 4 випадки;

• Шацький район – 1 випадок;

• Іваничівський район – 5 випадків.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.