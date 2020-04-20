За останню добу на Волині зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус
Оперативна інформаці по Волині на 20 квітня.
За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на 10.00 год. 20 квітня в області зареєстровано 158 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
За останню добу на Волині зафіксовано 8 нових випадків: м. Луцьк (4), м. Нововолинськ(4).
Одужало 13 осіб, в тому числі 1 за останню добу.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 40 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Старовижівський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 36, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 9 випадків;
• Ковельський район – 9 випадків;
• Луцький район – 7 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський – 3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Ківерцівський район – 4 випадки;
• Шацький район – 1 випадок;
• Іваничівський район – 5 випадків.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 1051 особу, в тому числі за останню добу – 56 осіб.