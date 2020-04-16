На Волині за добу дев’ть нових хворих на коронавірус
Оперативна інформація на 16 квітня.
Станом на 9.30 год. 16 квітня на Волині зареєстровано 109 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних, інформує сайт Держадміністрації.
За попередню добу зареєстровано 9 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (1), Володимир-Волинський р-н (3), Горохівський р-н (1), Старовижівський р-н (1).
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Старовижівський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 20, в т.ч. 1 летальний;
Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський – 3 випадки;
Рожищенський район – 2 випадки;
Ківерцівський район – 1 випадок;
Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 695 осіб, в тому числі за останню добу - 96 осіб.