На Волині кількість хворих на коронавірус зросла до сотні
За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.
Станом на 10.00 год. 15 квітня на Волині зареєстровано 100 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи, інформує сайт Волинської облдержадміністрації.
За попередню добу в області зареєстровано 20 випадків – м.Луцьк (8), м.Нововолинськ (7), Луцький р-н (3, в т.ч. один летальний), Старовижівський р-н (2).
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м.Луцьк – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 12 випадків;
Старовижівський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 17, в т.ч. 1 летальний;
Володимир-Волинський район – 6 випадків (в т.ч. м.Володимир-Волинський – 3);
Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Камінь-Каширський – 3 випадки;
Рожищенський район – 2 випадки;
Ківерцівський район – 1 випадок;
Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 599 осіб, в тому числі за останню добу - 88 осіб.