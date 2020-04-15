На Волині кількість хворих на коронавірус зросла до сотні

Станом на 10.00 год. 15 квітня на Волині зареєстровано 100 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи, інформує сайт Волинської облдержадміністрації.

За попередню добу в області зареєстровано 20 випадків – м.Луцьк (8), м.Нововолинськ (7), Луцький р-н (3, в т.ч. один летальний), Старовижівський р-н (2).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

м.Луцьк – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 12 випадків;

Старовижівський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 17, в т.ч. 1 летальний;

Володимир-Волинський район – 6 випадків (в т.ч. м.Володимир-Волинський – 3);

Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);

Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський – 3 випадки;

Рожищенський район – 2 випадки;

Ківерцівський район – 1 випадок;

Іваничівський район – 2 випадки.

За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 599 осіб, в тому числі за останню добу - 88 осіб.