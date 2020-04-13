На Волині за добу сім нових захворювань на коронавірус

Станом на 10.00 год. 13 квітня на Волині зареєстровано 78 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі три летальних. Одужало 2 особи.

За попередню добу зареєстровано 7 нових випадків – м.Нововолинськ (4), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (1).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний

Горохівський район – 12 випадків;

Старовижівський район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 10, в т.ч. 1 летальний;

Володимир-Волинський район - 6 випадків;

Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);

Луцький район – 4 випадки;

Камінь-Каширський – 3 випадки;

Рожищенський район – 2 випадки;

Ківерцівський район – 1 випадок;

Іваничівський район – 2 випадки.

За добу надійшло 11 повідомлень про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 455 осіб, в тому числі за останню добу - 56 осіб.