На 12 квітня на Волині зареєстровано 71 випадок захворювання на коронавірус

Станом на 10.00 год. 12 квітня 2020-го року в області зареєстровано 71 підтверджений випадок COVID-19.

За попередню добу отримано 19 позитивних результатів обстеження на COVID-19: м.Луцьк (3), м.Нововолинськ (3), Володимир – Волинський р-н (2), Горохівський р-н (7), Камінь – Каширський р-н (3), Старовижівський р-н (1). В тому числіі зареєстровано 1 летальний випадок (мешканець м.Нововолинська).

Всього в області з початку спалаху 3 летальних випадки.

Одужало 2 особи.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

- м.Луцьк – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Старовижівський район – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Луцький район – 4 випадки;

- Володимир-Волинський район- 6 випадків;

- Горохівський район – 12 випадків;

- Рожищенський район – 2 випадки;

- Ківерцівський район – 1 випадок;

- Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. в м.Ковель - 4);

- м. Нововолинськ – 6 випадків, в т.ч. 1 летальний;

- Камінь-Каширський район -3 випадки.

За добу надійшло 25 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 399 осіб, в тому числі за останню добу -52 особи.