Коронавірус. Волинь: оперативна інформація. 11 квітня

Станом на 10.00 год. 11 квітня в області зареєстровано 52 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі два летальних.

Після лікування одужало двоє перших захворілих, що підтверджено двома негативними результатами дослідження ПЛР.

За попередню добу зареєстровано 11 нових випадків у м.Луцьк, м. Нововолинськ, Ковельський та Горохівський райони.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

м. Луцьк – 17 випадків, (в т.ч. 4 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;

Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Луцький район – 4 випадки,

Володимир-Волинський район – 4 випадки;

Горохівський район – 5 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);

Рожищенський район – 2 випадки;

Ківерцівський район – 1 випадок;

Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. 4 за останню добу) в т.ч. 4 в м.Ковель;

м. Нововолинськ – 3 випадки (в т.ч. 2 за останню добу);

За добу надійшло 27 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 664 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 347 осіб.

Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації