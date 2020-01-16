На Волині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування транспортним засобом

Іспити на право керування транспортним засобом є однією з найбільш популярних послуг у сервісних центрах МВС: наприклад, у 2019 році сервісними центрами МВС Волині було видано 31 498 посвідчень водія, зокрема, 15 320 посвідчень водія, виданих вперше.

Нещодавно, у зв’язку зі змінами в законодавстві Регіональним сервісним центром МВС у Волинській області було забезпечено усі територіальні сервісні центри МВС регіону технічними засобами контролю (відеореєстратори), які фіксують дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні.

Процедура складення практичного іспиту на право керування транспортним засобом є прозорою, дисциплінованою та об’єктивною: перебіг екзамену фіксується за допомогою технічних засобів контролю, що встановлені в кожному екзаменаційному авто. Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту. Про це повідомив заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Едуард Савік.

Під час презентації відбулася демонстрація застосування відеофіксації в екзаменаційному авто.

Зазначимо, що інформація, яка вивантажена з відеореєстратору зберігатиметься протягом певного періоду. Незабаром відеофіксація іспитів буде обов’язковою, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопущення до складення практики.

Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на Фейсбук-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті vol.hsc.gov.ua