Новий губернатор Волині просить Президента виключити Волиньторф з приватизації

Не приватизовувати ДП «Волиньторф» - з таким проханням звернувся листом голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко до Президента України та Прем’єр-міністра.

Нагадаємо, у листопаді місяці поточного року Фонд державного майна України видав наказ (від 20.11.2019 №1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 №1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»), відповідно до якого державне підприємство «Волиньторф» підлягає приватизації.

Своєю чергою трудовий колектив «Волиньторфу» та керівництво Прилісненської ОТГ не підтримують таке рішення і порушили це питання перед головою Волинської облдержадміністрації Юрієм Погуляйком під час його робочого візиту на підприємство.

Слід зауважити, понад 8 років «Волиньторф» не отримувало коштів з державного бюджету, проте підприємство залишається прибутковим, зуміло зберегти виробничі потужності та чисельність трудового колективу

Нині там працює 398 чоловік, які власне і переймаються долею підприємства у разі його приватизації. На сьогодні, кожен із працівників має впевненість у завтрашньому дні, стабільну роботу і пристойну для сільської місцевості заробітну плату, середній розмір якої 11,5 тисяч гривень.

Окрім того, 64 % установ соціальної і бюджетної сфери Волинської області опалюються за рахунок твердого палива (торфобрикети та торфокрихта). Адже на сьогодні ДП «Волиньторф» забезпечує дешевим та здебільшого єдиним місцевим паливом населення і бюджетні установи – школи, дитячі садочки, лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти, в яких взагалі відсутній газ або проведено роботи зі зміни газових котлів на твердопаливні.

Зазначене підприємство є бюджетоутворюючим (понад 32% всіх доходів) Прилісненської об’єднаної територіальної громади. Більше того, «Волиньторф» є одним з найбільших платників податків до державного і місцевого бюджетів у Маневицькому районі. За 9 місяців 2019 року до бюджетів і фондів усіх рівнів сплачено 29,4 млн грн, що становить 89% надходжень від промислових підприємств району.

Відтак, голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко вирішив підтримати трудовий колектив і Прилісненську об’єднану територіальну громаду та скерував листи за своїм підписом Президенту України та Главі Уряду, у яких звернувся з проханням виключити ДП «Волиньторф» із переліку підприємств, що підлягають приватизації. А також включити його до переліку заборонених до приватизації держпідприємств як об’єкт, що має життєво важливе значення для соціальної та бюджетної сфери Волинського регіону.