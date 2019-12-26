У Раковому Лісі на Волині молитимуться перед іконою з частинкою риз

Декан протоієрей Володимир Мицько передав частинку риз святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці в с. Раків Ліс Камінь-Каширського деканату.

Як розповів настоятель храму протоієрей Микола Смолярчук, коли церква в селі відновила діяльність у 1983 р., то перше богослужіння відправили саме в день цього Божого угодника 25 грудня. Тодішній настоятель протоієрей Адам Бровчук (нині покійний) закликав громаду пам’ятати цей присвяток і особливо шанувати св. Спиридона.

Дізнавшись про побожну традицію, о. Володимир скористався можливістю і подарував частинку риз святителя для його ікони, яку з любов’ю вшановують у Раковому Лісі. Декан напередодні, 24 грудня, прибув у село і привітав парафію зі святом, передаючи оновлену реліквію.

Після зустрічі святині у храмі відслужили акафіст із помазанням освяченою оливою.

Нагадаємо, що релігійна громада цього села у лютому цього року возз’єдналася з Православною церквою України, вийшовши з Московського Патріархату.