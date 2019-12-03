Люди Року-2019: Волинь відзначатиме достойних

14 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка у місті Луцьк відбудеться головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2019. Волинь» в рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття».

На Волині проживає багато достойних людей, котрі щодня докладають максимум зусиль, аби ми жили краще. Прийшов час подякувати тим, завдяки кому ми можемо радіти новому дню та людям, які своєю невтомною працею зробили значний вклад у розбудову нашої неньки України. Переможці Премії «Люди року-2019. Волинь» – люди, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України в цілому.

Організатори дійства не стоять осторонь подій державного значення та прагнуть підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства буде нагороджено героїв АТО / ООС, про яких гості події дізнаються з відеосюжету, представленого на екрані в день церемонії нагородження.

В цьому році будуть нагороджені люди в таких номінаціях: «Герої XXI століття», «Волонтер року», «Юна гордість року», «Вчитель року», «Лікар року», «Спортсмен року», «Патріот рідного краю», «Правоохоронець року», «Будівельник року», «Бренд року», «Торгова марка», «Європейська якість», «Професіонал року», «Бізнес-леді року», «Благодійник року», «Подвиг року» та інші достойні постаті.

Тема події – «З Україною в серці». Усе найцінніше ми зберігаємо у серці. У ньому панує любов до Бога, рідних та своєї Батьківщини. У всьому світі поважають сильних, а найсильніші та найуспішніші завжди крокують вперед до перемог з Україною в серці.

Піднесену атмосферу створюватимуть кавер гурти «ALOHA», «Jazz-Mix», «ReLab», співачка Уляна Степаненко, суперфіналіст талант-шоу «Голос. Діти» Ярослав Карпук, а також «Spivanochka Show». Ведучі вечора - Сергій Скулинець та Вікторія Поліщук.

Традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях», до якої зможе долучитися кожен відвідувач урочистого дійства. Серед учасників акції буде розіграно цінні подарунки від партнерів Премії: ORGANIQUE – косметика натхненна природою, кондитерська «Dolce» від піцерії Фелічіта», набір ігристого італійського вина ТМ «Novellina», ТМ «Добра Хлібина», «Pizza Yammi», етнокрамниця «Камізелька», магазин квітів «Арт Букет», школа клавішних інструментів «Piano school», бізнес-бранч на «12 каналі». Вам лише потрібно зробити пожертву в благодійну скриньку на Червоній доріжці (16:10-17:30 год.) та зберігати номерок протягом проведення церемонії нагородження «Люди року-2019.Волинь». Також у всіх бажаючих відвідати головну подію року буде можливість придбати благодійні квитки на захід у касі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка з 11 грудня. Зібрані кошти з продажу квитків та на благодійній акції «Бог у серцях» будуть спрямовані на дитячі будинки. До слова, організатори планують відвідати притулки для дітей у період новорічних та різдвяних свят. Давайте подаруємо дітям свято разом!

До слова, на Церемонії «Червона Доріжка» Ви зможете не лише зробити фото на пам’ять, а й пригоститися келихом ігристого та смаколиками від партнерів події. Музичну атмосферу створюватиме піаніст-віртуоз Віталій Дячук, а цікаво провести час дозволять презентації провідних підприємств.

Урочиста церемонія дає можливість краянам приєднатися до яскравої події, яка збирає найповажніших людей області. Почесними гостями на заході будуть представники державно-політичної, фінансово-економічної та дипломатичної сфери, громадського та військового корпусу, зірки української естради, представники мас-медіа, високопоставлені добродії.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Головні партнери - ТОВ «КНАУФ ГІПС КИЇВ», ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», ТМ «Jasmine lingerie». Головний подарунковий партнер – «ORGANIQUE» – косметика натхненна природою. Офіційні партнери: ТМ «Choco boom», фітнес-клуб «Limefit». Спеціальні партнери: житловий комплекс «forRest», салон «Двері Білорусії Луцьк», технологічний партнер «IQOS», етнокрамниця «Камізелька», косметика «UNICE multibrand», «SPIVANOCHKA show», школа клавішних інструментів «Piano school». Пригощають офіційні партнери: ТМ «Novellinа», алкомаркет «Градус». Солодкий партнер – кондитерська «Dolce» від піцерії Фелічіта. Cмачні партнери: ТМ «Добра Хлібина», ТМ «М’ясний Дар», мережа ресторанів «Пятниця» і «Сушиямі». Флористичний партнер: магазин квітів «Арт Букет». Поліграфічний партнер – Промомайстер. Світський прийом – Queen. Fashion партнер – MZM. Beauty-партнери: клініка пластичної хірургії «Beauty Art», стиліст-візажист Лариса Гетманчук. Фотопартнери: Катерина Сива, Cергій Назарук, Христина Кримуза. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: інформаційне агентство «Волинські Новини», «12 телеканал», телерадіокомпанія «Сфера ТВ». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Хіт FM», Авторадіо», «Наше радіо», «Радіо П’ятниця», «FM Галичина», «Радіо Максимум», «Радіо Релакс», «Шансон FM», «Радіо 1». Інтернет-видання «Волинь Post», інтернет-видання «Бізнес.Район», інтернет-видання «Волинь Online», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», Інтернет-видання «Відомості», Інформаційний портал «Волинь infa», Волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», сайт про головні новини та події Луцька «0332», інтернет-портал «Афіша розваг Луцька», сайт про зіркове життя «Старлайф», сайт «top-people.com.ua». Журнал «People UA». Волинська рекламно-інформаційна газета «Ваша рекламна газета», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці плюс», рекламно-інформаційна газета «Волинський ринок», Рекламні агентства: «Lava», «ВолиньТерміналСервіс», «Західсофтсервіс», «RIA-AIR».