Пацієнтів Волинської обласної лікарні заїдають комарі

Тисячі комарів заполонили собою всі поверхи лікарні та поліклініку. Не дають спокою ні медперсоналу, ні пацієнтам. Вони всюди. Всюди, куди може проникнути ця маленька кусюча комаха.

Працюючі висловлюють думку, що ця «саранча» тут завелась через високу вологість у підвалі.

Найгірше тим, хто після операцій або малорухомий. Відбиватись від них кожної хвилини дуже важко.

Працівники закладу, з якими довелось поспілкуватись, крім того, що нарікають на високу вологість у підвалі, висловлюють припущення, що, можливо, ця нечисть розвелась через магазинчики, які знаходяться в приміщенні і приторговують продуктами.

Нагадаємо, в обласній поліклініці нещодавно закінчився ремонт. Однак враження таке, що там його і не було. Пофарбовані у білу фарбу стіни місцями дуже брудні, так, ніби їх кілька років ніхто не приводив у порядок.

Є думка, що керівництво закладу зекономило на матеріалі. Не врахували той момент, що через поліклініку щодня проходять сотні пацієнтів. Відповідно потрібно було використати більш стійку до бруду фарбу.