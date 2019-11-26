Під час перебування мироточивої ікони відправлять Соборування

Образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. Світлина з сайта t1.ua

На прохання вірних у луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відслужать таїнство Оливоосвячення у зв’язку з прибуттям образа Пресвятої Богородиці, який замироточив у Єрусалимі.

Звершуватимуть Соборування 12 грудня, в четвер, о 17.00. Для прийняття цього таїнства необхідно зареєструватися у свічниці того ж дня, а також приступити до Сповіді й Причастя (можна напередодні або за кілька днів).

Принагідно нагадуємо розклад богослужінь під час перебування мироточивої ікони Пречистої Діви Марії в головному храмі єпархії.

7 грудня, субота, 17.00 – зустріч святині біля центральної брами.

8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.

9–11 грудня, понеділок–середа: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.

12 грудня, четвер: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – Соборування.

13 грудня, п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.

14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.

15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.

Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.

Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.

У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.

Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить о. Павло.