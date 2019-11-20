У Луцьку відбудеться премія «Люди року-2019. Волинь»

«З Україною в серці» – саме так звучатиме тема цьогорічної події. Усе найцінніше ми зберігаємо у серці. У ньому панує любов до Бога, рідних та своєї Батьківщини. У всьому світі поважають сильних, а найсильніші та найуспішніші завжди крокують вперед до перемог з Україною в серці.

14 грудня 2019 року в Луцьку відбудеться головна патріотична подія – Премія «Люди Року-2019. Волинь» у рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття». Захід нестиме патріотичний характер. Головна мета події – відзначити людей, які своєю повсякденною працею допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність.

Лауреати Премії – це люди, які творять новітню історію Волинської області, працюють на її позитивний імідж та авторитет. Люди творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших, а особливо для молодого підростаючого покоління. Україна повинна знати своїх героїв, відтак відбудеться почесне нагородження волонтерів, громадських діячів та героїв АТО. Під час дійства буде нагороджено людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне, духовне та економічне життя нашого краю та України.

У рамках заходу традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях». Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу малечі, яка перебуває в обласному притулку для дітей. Варто відзначити, що на головній події року учасники благодійної акції отримають цінні подарунки. До слова, організатори запрошують охочих виступити партнерами Премії «Люди року».

Вибір претендентів на перемогу в обласній Премії «Люди року. Волинь» формується двома шляхами: згідно опитувань незалежних експертів та поданих заявок.

Протягом 2019 року оргкомітет Премії проводить соцопитування серед представників експертної галузевої комісії, у складі якої – керівники департаментів різних професійних сфер, науковці, громадські діячі, журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на Волині, а й в Україні. Кожен експерт дає відповіді на відкриті питання за професійними напрямками/номінаціями.

Оргкомітет наголошує, що надати інформацію про себе чи людей, достойних звання «Людини року-2019», може кожен. Для цього потрібно до 1 грудня заповнити заявку, наведену нижче, скопіювати її та надіслати на е-mail: people21century@gmail.com або на поштову адресу: м.Луцьк, вул. Лесі Українки 26/1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ПРЕМІЇ «ЛЮДИ РОКУ-2019. Волинь» (Заповніть поля)

https://docs.google.com/forms/d/1e7aSO0QumKmyeyC50MbjITJsUby6SjpmQ_UEYm3qc5M/viewform?fbclid=IwAR1G0_3_Ls0rDM5LkN3NpLi54DC15iUfGf_PPqvs4moLZPKNRmpnzZZiEOY&edit_requested=true

Номінація ________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________

Спеціалізація/ підприємство _________________________________________

Позиціонування на ринку/ час роботи__________________________________

Внесок у розвиток економічного, духовного та патріотичного життя Волині й України в цілому_____________________________________________________

Адреса, контактний телефон____________________________________________

Довідки за тел.: Луцьк (0332) 29-75-29, Київ (044) 360-40-25

Увага! Оргкомітет опрацьовує інформацію про воїнів ОСС. Надана Вами інформація (незвичайна історія) про героя може стати нагородою для нього, чекаємо на ваші листи

ЗГАДУЄМО ГЕРОЇВ! НАГОРОДЖУЄМО ПРОФЕСІОНАЛІВ!

СТАНЬ ПРЕТЕНДЕНТОМ ПРЕМІЇ!

ЛЮДИ РОКУ ВОЛИНІ 2019

14 грудня – головна патріотична подія року