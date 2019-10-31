JYSK у форматі 3.0 відкрився у Луцьку

Сучасний формат 3.0 поєднує широкий асортимент продукції, просторий дизайн та багато світла, перетворюючи шопінг у приємну форму медитації. Відвідувачі зможуть обрати необхідні меблі, товари для сну, декор та текстиль, а також підшукати цікаві дизайнерські рішення – для цього облаштовані спеціальні виставкові зони у вигляді готових куточків у домі.

На полицях магазину розташуються понад 1 000 одиниць товарів, частина з яких об’єднуються у колекції. Тренди сезону осінь/зима 2019 – REFLEXION, THE NEXT WAVE, MEMPHIS, які поєднують у собі насичені відтінки землі, океану та нічного неба, просту геометрію та грубувату текстуру матеріалів. Завдяки цьому меблі, текстиль та декор колекції легко поєднувати між собою та додають інтер’єру ноту завершеності.

Серед асортименту вже з’явилась й зимова колекція, яка охоплює штучні ялинки, гірлянди, різдвяний та новорічний декор, ялинкові іграшки, текстиль, папір для загортання подарунків. Оновлений асортимент дозволяє креативно прикрасити оселю до свят без метушні та стресу.

На честь відкриття щодня, з 31 жовтня до 3 листопада, перші 50 покупців матимуть змогу отримати подарунковий сертифікат на 200 грн. Окрім цього безліч товарів продаватимуться зі знижкою до 70%. Наприклад, бестселер-комод OURE зі знижкою 50 відсотків обійдеться у 1350 грн, обідній стіл GAMMELGAB— за 2750 гривень замість 5 500 грн. Також, є спеціальні пропозиції на новорічний товар, як от скандинавського ельфа GLASER можна придбати зі знижкою 70% за 225 грн.

Ведучий свята буде роздавати фірмові сумки JYSK, які дозволяють зекономити 10% на товарах, що вмістяться туди — окрім товарів із категорії "Завжди низька ціна”.

Кожен покупець, який матиме чек від 700 гривень, візьме участь у розіграші комплекту меблів для кухні EJBY. Оголошення переможця відбудеться 3 листопада о 17:00 у ТЦ «Імідж». Подробиці акції разом зі списком товарів зі знижкою доступні за посиланням https://jysk.ua/imidge.

Євген Іваниця, виконавчий директор JYSK в Україні: «Перше відкриття магазину JYSK у Луцьку відбулося 5 років тому у ТЦ «Варшавський». За цей час наша мережа значно виросла, ми також змінили формат торгових точок. Впевнені, що концепт 3.0, який буде реалізовано у новому магазині, припаде до душі лучанам та зробить покупки ще приємнішими».

Довідка про компанію:

JYSK (ЮСК) – міжнародна роздрібна мережа, що пропонує повний асортимент товарів для дому. Її перший магазин був відкритий у 1979 році в Данії Ларсом Ларсеном, власником JYSK.

Торгова мережа є одним із європейських лідерів в категоріях товарів для сну (матраци, подушки, ковдри та інше), домашнього текстилю, товарів для ванної кімнати, житлових меблів, а також садових меблів та товарів для літнього відпочинку. В Україні бренд JYSK представлений з 2004 року.

JYSK має унікальні переваги для покупців, серед яких повернення без обмежень в часі, гарантія ціни та зручна послуга онлайн-бронювання.

На сьогодні до складу Групи JYSK входить більше ніж 2 800 магазинів у 54 країнах світу: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Чехія, Угорщина, Голландія, Словаччина, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ісландія, Канада, Гренландія, Фарерські Острови, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Косово, Болгарія, Казахстан, Румунія, Франція, Великобританія, Словенія, Македонія, Хорватія, Італія, Іспанія, Боснія та Герцеговина, Китай, Сербія, Вірменія, Чорногорія, Індонезія, Греція, Сінгапур, Албанія, В’єтнам, Мальта, Португалія, Грузія, Білорусь, Таджикистан, Молдова, Бельгія, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Таїланд, Кіпр, Ірландія та Азербайджан.

Сьогодні в Україні працює 57 магазинів JYSK: у Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Сумах, Херсоні, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі, Полтаві, Білій Церкві, Гатному, Броварах, Кам’янці-Подільському, Запоріжжі, Кривому Розі, Черкасах, Чернівцях та ін., а також онлайн-магазин www.JYSK.ua.

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