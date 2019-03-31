На Волині церква збудована без жодного цвяха
У Володимирі-Волинському храм неймовірної краси.
Всього три роки знадобилось, аби у древньому місті Володимирі-Волинському з’явився неймовірної краси храм.
Збудований із дерева, без жодного цвяшка на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Храм новий, але вже має чисельну кількість прихожан. Тут лише дитячий церковний хор налічує 120 хлопчиків та дівчаток.
Все церковне приладдя теж із добротного дерева. Як розповідають тутешні, ще роботи вистачає. Зокрема, треба завершити благоустрій території, поповнити церкву іконами. Але темпи взяті хороші, тому є надія, що храм найближчим часом буде повністю укомплектований. Править у храмі Отець Євген Рябець із Закарпаття.
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