У Ківерцівському районі автомобіль зіткнувся із потягом, є постраждалі
Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.
У суботу, 23 лютого, на залізничному переїзді в селі Дерно Ківерцівського району легковик «ЗАЗ 11028» зіткнувся із вантажним потягом. Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.
За кермом автомобіля перебував 65-річний житель Рожищенського району. Перетинаючи залізничний переїзд на заборонений сигнал, водій зіткнувся із вантажним потягом.
У результаті зіткнення, водій та троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 39-річного жителя Рожищенського району, госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що слідчі головного управління Нацполіції у Волинській області оголосили про підозру 45-річному водієві, учаснику летальної ДТП під Луцьком у якій загинуло двоє людей та травмувалася 9-річна дитина.
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