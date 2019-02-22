У Луцьку поліцейські викрили групу автокрадіїв
Частину автомобілів зловмисники продали, частину – здали на брухт.
Зловмисників обґрунтовано підозрюють у вчиненні чотирьох незаконних заволодінь автотранспортом та однієї крадіжки автомобіля. Правопорушникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Оперативники управління карного розшуку поліції області у співпраці із співробітниками кримінальної поліції Луцька за процесуального керівництва прокуратури області встановили причетність 29-річного та 20-річного жителів Луцького району та 28-річного мешканця обласного центру до вчинення незаконних заволодінь автотранспортом.
У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили, що з початку року на території міста зловмисники скоїли чотири незаконних заволодіння транспортними засобами. Окрім цього, правопорушники викрали, ще один легковик, який знаходився в неробочому стані. Частину автомобілів вони продали, частину – здали на брухт.
«Крадіжки скоювали за допомогою буксирування. Для здійснення своїх злочинних дій вони використовували автомобіль «Audi A6». Його та ще три незаконно здобутих транспортних засобів правоохоронці вилучили. Волинянам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, що на початку лютого поліцейські викрили жителя Рожищенського району в незаконному заволодінні автомобілем «Volkswagen T4».
Стрічка новин
- У Луцьку поліцейські викрили групу автокрадіїв 12:08
- Доступні ліки: Гроші йдуть за пацієнтом в аптеку 11:44
- Сумнівні оборудки: хотіли віддати 12 млн грн на плавання дітей з дельфінами 09:36
- Минулої доби трьох окупантів знищено та трьох поранено 09:12
- Як працюватиме монетизація субсидій 07:23
- З 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20% 10:31
- Доба в ООС: противник випустив 48 мін калібрів 120 та 82 мм 10:25
- Кадровик Нацгвардії займався вимаганням коштів 06:58
- На Львівщині затримано групу злочинців, які займалися вимаганням грошей у місцевих підприємців 06:54
- Куратори з РФ залучали дніпропетровців до поширення у соцмережах фейкових провокаційних матеріалів 06:48