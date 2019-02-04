Волині поліцейські припинили канал збуту психотропних речовин через мережу Інтернет

Затримано 19-річного волинянина, котрий займався збутом психотропної речовини PVP та амфетаміну.

Оперативники управління протидії наркозлочинності головного управління Нацполіції у Волинській області затримали 19-річного волинянина, котрий займався збутом психотропної речовини PVP та амфетаміну. Правопорушнику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою.

У четвер, 31 січня, оперативники під час проведення санкціонованого обшуку в підвалі домогосподарства 19-річного жителя Ковельського району виявили та вилучили близько 140 г психотропних та наркотичних речовин: амфетаміну, PVP та канабісу.

Окрім того, поліцейські у Ковелі під час проведення слідчих дій виявили декілька так званих закладок із психотропними речовинами. Усе вилучене направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Усі ці заборонені речовини чоловік фасував та збував шляхом так званих закладок у Ковелі.

«Зловмиснику слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Нині правопорушнику обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину», – зазначив начальник обласного главку Петро Шпига.

Нагадаємо, співробітники управління протидії наркозлочинності поліції Волині викрили 18-річного жителя Луцька, котрий займався розповсюдженням наркотиків через так звані закладки.

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