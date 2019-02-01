На підприємстві «Луцькводоканал» розробляють проект по модернізації КНС для знезараження і усунення запахів

Підприємство «Луцькводоканал» працює над розробкою проектів по модернізації трьох каналізаційно-насосних станцій у Луцьку, що дозволить здійснювати знезараження стоків та частково усувати шкідливі викиди в повітря.

Для розробки проектів із бюджету Луцької міської ради виділено 200 тис грн під час чергового сесійного засідання Луцької міської ради, тому фахівці підприємства, не гаючи часу, приступили до оперативної роботи. До Луцька завітали представники проектної групи зі Львова для розробки плану дій і огляду об’єктів, на яких заплановані зміни.

«Плануємо розробку проектів для проведення робіт на трьох каналізаційно-насосних станціях Луцька – другій, четвертій і п’ятій, – повідомив головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк. Передбачається проведення ряду заходів, що забезпечать знезараження і попереднє очищення стічних вод з метою поліпшення їх якості і попередження викидів неприємних запахів у зонах дії КНС».

Модернізація дренажно-насосної станції на очисних спорудах покращуватиме якість стічних вод, усуватиме шкідливі речовини, які накопичуються в небезпечних концентраціях. Знешкодження і знезараження шкідливих речовин, які скидаються до очисних споруд, знищуватиме небезпечні бактерії та покращить ситуацію на КНС та на очисних спорудах міста Луцька.