КП «Луцькводоканал» забезпечує повірку лічильників води «під ключ»

Повірка лічильників холодної та гарячої води неодноразово перетворювалась у часову проблему для користувачів через терміни виконання та умови роботи лічильників у період повірки. Споживачам буває важко зорієнтуватись у тому, до кого звертатися, що саме потрібно робити і хто за яку ланку роботи відповідає. Тому КП «Луцькводоканал» пропонує споживачам вирішення питання, беручи на себе виконання послуги «під ключ», тобто у встановлений період, із врахуванням усіх необхідних видів робіт.

Споживач може замовити послугу з повірки лічильника за один візит на підприємство, або навіть на відстані, з допомогою одного кліку на сайті КП «Луцькводоканал». Далі усю необхідну роботу професійно виконають фахівці – організують процес, нададуть розрахункові документи, внесуть відповідну інформацію в автоматизовану систему обліку. Споживачу нададуть або надішлють копію свідоцтва, а також всі необхідні документи. Інформація про повірку і саме свідоцтво зберігатиметься в архівах підприємства, в установі, яка відповідає за цю сферу. І навіть якщо споживач втратить свідоцтво, він може звернутися на підприємство і отримати необхідну інформацію, поновити документи. Для споживачів, які звернулися за послугою повірки лічильника, не будуть застосовуватися зміни щодо нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення у період проведення робіт. Людям більше не доведеться бігати в різні інстанції – все можна буде зробити швидко і якісно, звернувшись безпосередньо на КП «Луцькводоканал». Повірку можна буде замовити, навіть не виходячи з дому, через сайт підприємства. Із початку березня процедура повірки лічильників буде максимально спрощена, як і система оплати послуг.

Для зручності клієнтів, повірка лічильників може бути виконана і в період після робочого часу, до 20:00, а також у вихідні дні. Споживач має право зазначити зручний час для виконання робіт з повірки. Нагадаємо, інтервали між повіркою лічильників становлять не більше чотирьох років, залежно від часу першої повірки, яка надавалась виробником.