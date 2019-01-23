Конфлікт: Волинські депутати підготували звернення до голови облдержадміністрації Олександра Савченка

20 грудня 2018 року на пленарному засіданні Волинської обласної ради прийняте рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік». 3 січня 2019 року голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко оскаржив цей документ у Волинському окружному адміністративному суді.

Ми, депутати Волинської обласної ради, заявляємо, що позов до суду про скасування рішення Волинської обласної ради про обласний бюджет на 2019 рік, поданий обласною державною адміністрацією, є швидше політичною аферою, аніж юридичним документом. Такими своїми діями голова ОДА перешкоджає діяльності Волинської громади, а також виявляє неповагу та ігнорування волі виборців Волинської області, які делегували прийняття рішень в інтересах Волині саме обраним депутатам.

Наші фракції у Волинській обласній раді розцінюють намагання голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка в судовому порядку скасувати рішення Волинської обласної ради від 20 грудня 2018 року «Про обласний бюджет на 2019 рік» як спроби ревізувати офіційні документи найвищого представницького органу місцевого самоврядування Волинської громади. Вважаємо, що блокування виконання обласного бюджету на 2019 рік у такий недолугий спосіб зі сторони голови Волинської ОДА Олександра Савченка є перевищенням ним своїх службових повноважень та грубим зловживанням владою.

Весь бюджетний процес проведений обласною радою в рамках чинного законодавства України, регламенту облради VII скликання та Бюджетного регламенту. Корективи, які напередодні сесії Волиньради профільною комісією були внесені в проект бюджету, розробленого ОДА, стосуються лише 25 млн.грн. з усіх видатків. При цьому, обласна рада діяла виключно в межах компетенції і не вийшла за рамки своїх повноважень. Громадяни Волинської області очікують в районах, містах та ОТГ коштів для медичних, освітніх та інших закладів.

Проаналізувавши внесений головою Волинської ОДА проект бюджету на 2019 рік, більшість депутатів не могли змиритися з тим, що в ньому не було закладено жодних видатків на програму соціального захисту населення для надання матеріальної допомоги волинянам, які опинились в скрутних життєвих обставинах та на підтримку обласних комунальних закладів.

У зв'язку з цим, були ініційовані зміни до обласного бюджету на 2019 рік. Адже ніхто не може позбавити органи місцевого самоврядування права вносити свої пропозиції при формуванні бюджету з врахуванням інтересів громад. У результаті пропозиції вносилися в ході засідань постійних комісій ради, а також надходили від окремих депутатів та уповноважених представників фракцій.

Проте вперше в історії відносин представницької та виконавчої гілок влади Волині обласна державна адміністрація, як основний розробник, відмовилась доопрацьовувати проект рішення з врахуванням внесених сесійним рішенням змін. Тому виконавчим апаратом Волинської обласної ради, постійною комісією з питань бюджету, фінансів та цінової політики підготовлено та відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вчасно оприлюднене прийняте радою рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік», яке згідно зі ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є обов’язковим для виконання Волинською обласною державною адміністрацією.

Той факт, що обласний бюджет Волині на 2019 рік належним чином прийнятий і оприлюднений, визнали столичні урядові інстанції. Зокрема, це офіційно зафіксовано на сайті Міністерства фінансів України. Однак на цей очевидний факт сьогодні свідомо закривають очі у Волинській ОДА.

Складається враження, що, зловживаючи нинішніми повноваженнями, виконавча влада області хоче заблокувати виконання обласного бюджету в обмін на «правильне» голосування волинян на березневих виборах. Але це – відверта маніпуляція з боку функціонерів президентської вертикалі і, водночас, її програшна позиція. Адже для Волині такі форми і методи роботи – вже в минулому. Спроби перетворити обласну раду в «ручний додаток» до обласної державної адміністрації в образі «депутатів-кнопкодавів» у нас не матимуть успіху.

На Волині ніхто й ніколи не буде підкорятися одній особі, якого би великого рангу вона не була і яким би самодержцем себе не уявляла. Волинь – не та територія, де «правила гри» встановлює лише одна людина, а решта – покірно їх виконують. Мабуть, голова ОДА Олександр Савченко досі не може зрозуміти цього, а також суті функціональних обов'язків своєї нинішньої посади. Адже голова обласної державної адміністрації – це не жандарм із гумовим кийком, якого повинні всі боятися.

Шановний пане Савченко! Ми закликаємо Вас не створювати подібних прецедентів і не протиставляти себе депутатському корпусу. Ліпше сконцентруйте свою увагу на наповненні бюджету, сприянні, а не блокуванні роботи таких бюджетоутворюючих підприємств, як ДП «Волиньторф» і КП «Волиньприродресурс», підтримці інфраструктури комунальних об’єктів волинських громад.

В ситуації, що склалася, змушені Вас попередити про наслідки прийнятих Вами рішень щодо блокування бюджету та їх негативний вплив на соціально-економічний розвиток та життєдіяльність області. Водночас, нагадуємо Вам, що, згідно із ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ОДА є органом влади, підзвітним та підконтрольним обласній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, а також у частині повноважень, делегованих їй радою, відповідно до ст. 44 цього ж Закону.

В зв'язку з цим, вимагаємо внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення «Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання облдержадміністрацією делегованих обласною радою повноважень» – для своєчасного ознайомлення депутатського корпусу та громадськості краю, публічного обговорення за участю постійних комісій обласної ради, що дасть можливість належним чином оцінити Вашу роботу на пленарному засіданні сесії Волинської обласної ради.