У Луцьку на вимогу закону почнуть встановлювати будинкові лічильники води

Згідно із Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», що вступив у дію ще в серпні 2017 року, всі житлові об’єкти необхідно забезпечити зовнішніми приладами обліку гарячої та холодної води і тепла. При цьому приватні лічильники, встановлені у квартирах, не лише не втратять свого значення, але і захистять споживачів від зайвих витрат, а також виконуватимуть розподільчу функцію. Наявність загальнобудинкового лічильника дає можливість мешканцям багатоквартирного будинку сплачувати лише за фактично отримані послуги. До 1 серпня 2019 року заплановано встановити зовнішньобудинковий облік на всіх житлових будинках. Виконання нових правил покладені на постачальників послуг, управителів житлових будинків та їх співвласників.

Встановлювати зовнішньобудинкові прилади комерційного обліку води у Луцьку почнуть із багатоквартирних будинків, де утворені ОСББ. Встановлені лічильники стануть приватною спільною власністю мешканців, а розрахунок за їх встановлення і використання покладається на співвласників, або на орган управління житловим будинком. Згодом зовнішні прилади обліку будуть встановлені у всіх багатоквартирних житлових будинках.

За наказом Мінрегіонбуду України про порядок інформування споживачів, лучани вже отримують інформаційні повідомлення, в яких зазначається загальна вартість та середній розмір внеску, необхідних для встановлення лічильників води. Ця сума не є остаточною, вона усереднена і фактичні витрати будуть визначатися по закінченні робіт. Вона визначена за умови виконання робіт підприємством «Луцькводоканал». Також повідомляється про інші варіанти встановлення приладів обліку, зокрема і можливість зробити це самотужки. На підприємстві КП «Луцькводоканал» повністю готові до проведення передбачених законом робіт. Інформування населення, яке сколихнуло громадськість міста, швидше є процедурною вимогою, що передбачає індивідуальне інформування кожного громадянина. Доцільніше було б повідомляти про заплановані нововведення лише голів ОСББ, однак є затверджена процедура, якої підприємство «Луцькводоканал» неухильно дотримується. Головам ОСББ надається два місяці для опрацювання інформації та прийняття остаточного рішення про встановлення зовнішньобудинкових приладів комерційного обліку води. КП «Луцькводоканал» надає головам ОСББ комерційну пропозицію, якою може скористатися кожен бажаючий після вивчення усіх існуючих можливостей. Цільових коштів на встановлення вузлів обліку не передбачено, оскільки лічильники будуть власністю мешканців, тому підприємства-надавачі послуг змушені закладати у вартість приладів кредитні кошти, які мають досить високі ставки по кредитах. Це позначається і на вартості приладів обліку, про що в листах також повідомлено голів ОСББ.

Отож громадянам, які отримують повідомлення про правила встановлення приладів зовнішнього комерційного обліку, не варто хвилюватися, оскільки листи носять виключно інформативний характер. А для голів ОСББ – це пропозиція до співпраці, інформація для вивчення і аналізу. КП «Луцькводоканал» працює виключно в інтересах споживачів, із дотриманням усіх вимог законодавства. Підприємство ініціює проведення ряду робочих зустрічей з головами ОСББ, де будуть запропоновані чіткі механізми і кроки для того, щоб зменшити витрати ОСББ та мешканців на облаштування вузлів обліку. Перші зустрічі заплановані на першу половину лютого з тими управителями будинків і головами ОСББ, які вже отримали повідомлення.

Водопостачання – це послуга, на відміну від електрики і газу, які є товаром

Громадяни часто порівнюють заплановане нововведення з енергетиками та газопостачальними компаніями. Однак у діяльності цих підприємств є принципова відмінність, адже електроенергія і газ – це товар, а водопостачання, водовідведення і теплова енергія – це послуга. Ця принципова відмінність докорінно змінює усю систему організації обліку, всю базу нормативно-правових відносин підприємств зі споживачами.

Наголошуємо – встановлення зовнішньобудинкових лічильників – не забаганка окремого підприємства, а виключно норма законодавства, передбачена в концепції реформування ЖКГ, якої необхідно дотримуватися усім без винятку.

Ігнорування нових правил обліку може призвести до втрати субсидій

Невиконання нових законодавчих вимог створює загрозу втрати субсидій тим громадянам, які не мають засобів індивідуального обліку. Як відомо, за відсутності індивідуальних лічильників, плата за воду в Україні визначалась встановленими нормами, які будуть неактуальними з 1 серпня 2019 року – терміну, коли всі будинки будуть забезпечені приладами обліку. В державі вводитимуть систему монетизації субсидій. Субсидія надається на фактичне використання послуги, яке може бути визначене лише засобом обліку. За відсутності загальнобудинкового комерційного обліку нарахування субсидій ставиться під питання. Закон про комерційний облік передбачає оплату за ту кількість послуг, яку отримують громадяни в конкретному житловому будинку, а тому про умовно встановлені норми не може бути й мови.

Законом передбачається відповідальність за невиконання встановлених вимог, а також за перешкоджання процесу встановлення зовнішніх вузлів комерційного обліку водопостачання та водовідведення.

КП «Луцькводоканал» буде проводити систематичну роз’яснювальну роботу серед населення та максимально інформуватиме про хід виконання передбачених робіт, які відповідають європейським стандартам контролю та обліку надання комунальних послуг населенню.