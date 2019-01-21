На Волині затримано двох осіб, які відправляли людей закордон у сексуальне рабство

Слідчі Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили 29-річному громадянину України та 31-річному іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники поліції Волині спільно з оперативними підрозділами Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури області, із залученням спецпідрозділів «КОРД» Нацполіції та «Дозор» ДПС України в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» затримали громадянина України та іноземця, під час спроби вивозу ними закордон трьох громадянок України. Зловмисники вивозили жінок з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах Європейського союзу.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.